"Странник" доставит бюллетени на Соловки через Белое море без капитана

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

На набережной реки Мойки у Синего моста 30 июля состоялась презентация безэкипажного катера "Странник 575", который в сентябре 2026 года будет использован для доставки избирательной документации на труднодоступные участки. За маневрами судна наблюдали председатель ЦИК России Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Пятиметровый катер, способный развивать скорость до 50 км/ч и перевозить до 1 тонны груза, оснащён автономной навигационной системой. Маршрут прокладывает оператор, который при необходимости может перехватить ручное управление с пульта. Это вторая модификация "Странника": первая успешно доставляла грузы на остров Монерон у побережья Сахалина.

После демонстрации Памфилова и Евтушенков направились в Мариинский дворец для подписания соглашения о применении беспилотных технологий при организации выборов в Госдуму девятого созыва. В ЦИК пояснили, что эксперимент предполагает доставку бюллетеней и информационных материалов на участки до голосования, а после подсчёта – отправку протоколов в территориальные комиссии тем же способом.

Первым регионом, где применят технологию, станет Архангельская область – катер доставит документы на Соловецкие острова. Судно уже готовят к отправке в Архангельск вместе с командой разработчиков, которые будут сопровождать его по маршруту для экстренного перехода на ручное управление при ухудшении погоды в Белом море. На Соловках зарегистрировано чуть более 600 избирателей. Обычно документацию туда доставляют самолётами Л‑410 или Ан‑24 – другого транспорта нет.

Помимо Архангельской области, в эксперименте также участвуют Республика Карелия и Кемеровская область. В ЦИК подчеркнули, что в 36 регионах страны есть труднодоступные территории, где доставка документов обходится "на два порядка выше", чем в среднем по России. Новые технологии призваны сократить логистические расходы.

В правительстве Архангельской области уже присматриваются к безэкипажным катерам: в 2025 году тестировали судно "Бриз" для доставки грузов, а на 2026 год запланировано практическое внедрение морских беспилотников для завоза топлива и вывоза ТКО. Интерес к технологии проявляют также "Почта России" и "Вайлдберриз". В областном избиркоме, однако, относятся к эксперименту с осторожностью: там отметили, что Белое море сейчас неспокойно, и оценят целесообразность применения беспилотников только после завершения голосования.

Фото: Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга