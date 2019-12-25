В "Зеркальном" выбрали лучших вожатых загородных лагерей Петербурга

Общий итог соревнования будет подведён по окончании всей летней оздоровительной кампании 2026 года.

В детско-юношеском центре "Зеркальный" завершился ежегодный конкурс вожатых загородных оздоровительных лагерей. Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" и федерального проекта "Педагоги и наставники". Основные цели конкурса – создание условий для профессионального роста молодых педагогов, обмен опытом и распространение лучших практик вожатской работы.

На церемонии закрытия присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города отметил, что участники продемонстрировали творческие способности, навыки быстрого принятия решений в стрессовых ситуациях, физическую подготовку и умение работать в команде.

Конкурс включал две основные номинации. В номинации "Опытный вожатый" соревновались специалисты, посвятившие себя сохранению и развитию традиций детских загородных лагерей. В номинации "Вожатский дебют" участвовали студенты-практиканты с опытом работы не более двух лагерных смен. За статус лучшего вожатского отряда боролись 15 команд.Победителей в каждой из номинаций объявили на торжественной церемонии закрытия конкурса.

Фото: Смольный