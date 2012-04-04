Умер режиссер и продюсер Владимир Филимонов

Он внес значительный вклад в создание популярных отечественных телепроектов.

Креативный продюсер РЕН ТВ и руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов скончался в 62 года. Об этом сообщил телеканал.

Причина смерти не называлась.Прощание с продюсером состоится в ближайшие дни, дату и место объявят позже.

За годы работы Филимонов участвовал в создании множества сериалов и фильмов, которые стали очень популярны. Коллеги назвали его одним из ключевых специалистов российского телепроизводства.

Владимир Филимонов родился 29 ноября 1963 года. Свою карьеру он строил на телевидении, активно участвуя в создании проектов на разных площадках, в том числе НТВ и РЕН ТВ. Среди работ режиссера также значатся сериалы и фильмы "Кадетство", "Зло", "Операция Неман", "Банда ЗИГ ЗАГ", "Варяг", "Отцы", "Беглец", "Крутые меры" и другие.

Ранее мы сообщали, что умер актёр "Бандитского Петербурга" Арташес Алексанян. До своего 65-летнего юбилея артист не дожил несколько дней.

Фото: Magnific