Невролог НИИ Джанелидзе рассказала о важности физической активности для пациентов и медиков

Сама врач занимается бегом, горными лыжами и водным туризмом.

Заведующая отделением реабилитации НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, кандидат медицинских наук Александра Полякова заявила в юеседе с "Пететербургским дневником", что физкультура является не роскошью, а необходимым способом расслабления для врачей, которые ежедневно испытывают эмоциональное и физическое перенапряжение. Она подчеркнула, что медики должны быть примером здорового образа жизни, так как подтянутый врач вызывает больше доверия у пациента.

По словам специалиста, люди, занимающиеся физической культурой, дольше сохраняют когнитивные способности и могут обслуживать себя самостоятельно. Александра Полякова отметила, что спорт помогает ей переключать внимание после тяжелых дежурств: смена деятельности снимает усталость, позволяя мозгу отдохнуть. Сама она занимается бегом, горными лыжами и водным туризмом.

Отвечая на вопрос о восстановлении больных, эксперт пояснила, что лечебная физкультура – это основа реабилитации, тогда как массаж и физиотерапия являются лишь вспомогательными мероприятиями. Врач добавила, что заставить пациента заниматься нельзя, поскольку отказ от восстановительного лечения является единственным абсолютным противопоказанием для перевода в отделение; больной должен быть активным участником процесса.

Александра Полякова сообщила, что физическая подготовка критически важна перед тяжелыми операциями или химиотерапией. Пациенты, нарастившие мышечную массу и выносливость до вмешательства, способны принять большую дозу препаратов, лучше их переносят и быстрее идут на поправку. Это касается и неврологических больных. Специалист приравняла первую реабилитационную тренировку после инсульта (повороты в кровати, присаживание) к подготовке спортсменов к Олимпиаде из-за колоссальной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Те, кто вел здоровый образ жизни до болезни, восстанавливаются гораздо быстрее, имеют более эластичные связки и крепкий мышечный корсет.

Врач уточнила, что большинство сотрудников ее отделения сами занимаются спортом, хотя для перемещения больных правильная техника важнее грубой силы. По мнению Александры Поляковой, начать тренировки можно в любом возрасте, но делать это нужно грамотно, под контролем инструктора. Для начинающих оптимальны аэробные виды нагрузки, например ходьба по пересеченной местности с фиксацией пульса. Перед началом занятий она рекомендовала посетить врача спортивной медицины или терапевта для сдачи анализов.

Специалист также предостерегла от профессионального спорта, отметив, что он нередко инвалидизирует организм, так как любая активность в избыточных дозах может превратиться из лекарства в яд.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Маснюк)