Главный невролог Петербурга рассказал, что делать, если у вас или близких подозрение на инсульт

Ежегодно в Петербурге регистрируется 20 тысяч случаев инсульта, причем от 15 до 20 процентов – моложе 65 лет.

Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Игорь Вознюк рассказал "Петербургскому дневнику", как действовать, если есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения.

Профессор назвал три самых частых симптома, которые говорят, что мозг находится в состоянии опасности.

Самое яркое и простое: если человек спал-спал и не проснулся. Либо он бодрствовал и вдруг перестал бодрствовать. Это признаки того, что мозг пострадал. И уже не имеет значения, инсульт это или что-то другое. Это повод вызвать скорую помощь и срочно госпитализировать.

Часто также заметны нарушения движения в половине тела, нарушение чувствительности в этой половине тела и часто – нарушение речи. Причем речь может нарушаться либо содержательно – когда человек хочет что-то сказать и не может, либо когда хочет сказать по делу, но ничего не выговаривает: во рту – "каша". Часто симптомы появляются вместе и внезапно.

В такие моменты необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. Диспетчеру нужно назвать симптомы и время, когда они появились, чтобы врачи применить те или иные технологии, а также понять, какое плечо доставки использовать.

В ожидании скорой помощи пациенту нужно обеспечить комфортные условия. Убедиться, нет ли риска задохнуться, не сопровождается ли заболевание рвотой и нет ли риска аспирации. Если есть тонометр, надо замерить давление, если есть возможность, создать возвышенное положение для головы. Если давление высокое, следует уточнить, принимал ли больной таблетки и какие именно. Если пациент принимает антикоагулянты или препараты для лечения диабета, то также выяснить этот момент. Вся эта информация будет важна для бригады скорой помощи.

Что касается самопомощи, то люди, как правило, понимают свой организм, в целом адекватно оценивают свое собственное здоровье, и если вдруг ему что-то не подчиняется, то человек это поймет. В этот момент нужно срочно вызывать медиков. Не нужно ждать, что "само пройдет" или думать, симптомы неопасны для организма.

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