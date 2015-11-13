Самый большой кусок Марса на Земле продан на аукционе в Нью-Йорке за более чем 5 миллионов долларов

Объект продан на Sotheby’s.

Самый большой кусок Марса, когда-либо найденный на Земле, был продан на аукционе редких геологических и археологических объектов в Нью-Йорке в среду, 16 июля, за чуть более чем пять миллионов долларов. На том же мероприятии скелет молодого динозавра ушёл с молотка более чем за 30 миллионов долларов. По данным специалистов из Sotheby"s, 54-фунтовый (25-килограммовый) камень под названием NWA 16788 найден пустыне Сахара в Нигере охотником за метеоритами в ноябре 2023 года после того, как небесное тело было выброшено с поверхности красной планеты в результате столкновения с крупным астероидом. Объект пролетел 140 миллионов миль (225 миллионов километров) до Земли.

Предполагаемая стоимость продажи такой находки до аукциона составляла от двух до четырех миллионов долларов. В настоящее время личность покупателя не разглашается. Итоговая ставка составила 4,3 миллиона долларов. С учётом различных комиссий и расходов официальная стоимость предложения на аукционе составила около 5,3 миллионов долларов. В ходе мероприятия были сделаны две предварительные ставки в размере 1,9 и 2 миллионов долларов. Аукцион проходил медленнее, чем торги за многие другие выставленные на продажу предметы. Речь идет об "оливин-микрогабброидный шерготтит" — типе породы, образовавшейся в результате медленного остывания марсианской магмы. По данным Sotheby"s, порода имеет крупнозернистую структуру и содержит минералы пироксен и оливин. Кассандра Хаттон из отдела науки и естественной истории британского аукциона добавила, что у него также есть стеклянная поверхность, вероятно, из-за высокой температуры, которой он подвергся при прохождении через земную атмосферу.

Этот марсианский метеорит — самый большой кусок Марса, который мы когда-либо находили. Он более чем в два раза больше того, что мы раньше считали самым большим куском Марса. Кассандра Хаттон, заместитель председателя отдела науки и естественной истории Sotheby"s в интервью перед аукционом

Неизвестно, когда именно метеорит оторвался от поверхности Марса, но, по данным Sotheby"s, исследования показали, что это произошло в последние годы. Хаттон уточнила британским СМИ, что специализированная лаборатория исследовала небольшой фрагмент останков красной планеты и подтвердила, что он действительно прилетел с Марса. По её словам, объект сравнили с химическим составом марсианских метеоритов, обнаруженных во время посадки космического аппарата "Викинг" на красную планету в 1976 году.

Картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 млн долларов.

Фото: Sotheby"s