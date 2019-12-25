Шестилетний мальчик выпал из окна частного дома в Горелово

Ребенок получил тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб печени и глубокую рану в области затылка.

15 июля около 22:00 шестилетний мальчик, находясь на втором этаже частного дома по адресу: МО "Горелово", улица Ломоносова, неожиданно потерял равновесие и выпал из окна. По информации "Оперативного прикрытия", причиной инцидента стала хрупкая москитная сетка, на которую ребенок оперся, полагаясь на ее прочность. Высота падения составила примерно три метра, что значительно увеличило риск серьезных повреждений. ​‍

Ребенок получил тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб печени и глубокую рану в области затылка. После случившегося его немедленно доставили в Детскую городскую больницу №1, где врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Несмотря на оперативное вмешательство медиков, состояние пострадавшего оценивается как среднее между тяжелым и стабильным.​‍

Семья ребенка полная, благополучная, оба родителя безработные.

Ранее петербуржцам рассказали, как предотвратить падение ребенка из окна.

Фото: Piter.TV