Петербуржцам рассказали, как предотвратить падение ребенка из окна

Пресс-служба Жилищного агентства Приморского района предупреждает родителей о рисках открытых окон в летний период: незакрытая створка может угрожать жизни маленького ребёнка.
Чтобы исключить вероятность трагедии, следует придерживаться простых рекомендаций:
Обычная москитная сетка не защитит от выпадения ребёнка наружу.
Если ребёнок находится в комнате, воздержитесь от распахивания окон и дверей балкона.
Используйте верхний режим проветривания или специально предусмотренные отверстия для вентиляции.
Держите подальше от окон столы, стулья и другую мебель, позволяющую ребёнку подняться на подоконник.
Установите на окна специализированные блокировки и ограничители, препятствующие произвольному раскрытию окон ребёнком.
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Фото: Piter.TV
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