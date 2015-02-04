Петербуржцам рассказали, как предотвратить падение ребенка из окна

Чтобы исключить вероятность трагедии, следует придерживаться простых рекомендаций.

Пресс-служба Жилищного агентства Приморского района предупреждает родителей о рисках открытых окон в летний период: незакрытая створка может угрожать жизни маленького ребёнка.

Чтобы исключить вероятность трагедии, следует придерживаться простых рекомендаций:

Обычная москитная сетка не защитит от выпадения ребёнка наружу.

Если ребёнок находится в комнате, воздержитесь от распахивания окон и дверей балкона.

Используйте верхний режим проветривания или специально предусмотренные отверстия для вентиляции.

Держите подальше от окон столы, стулья и другую мебель, позволяющую ребёнку подняться на подоконник.

Установите на окна специализированные блокировки и ограничители, препятствующие произвольному раскрытию окон ребёнком.

Ранее петербуржцам перечислили полезные и вредные свойства шоколада.

Фото: Piter.TV