Петербуржцам перечислили полезные и вредные свойства шоколада

Детям младше трёх лет употребление шоколада противопоказано.

Сегодня, 11 июля, отмечают Международный день шоколада — торжество, посвящённое любимому сладкому угощению.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает, что, несмотря на положительные аспекты употребления шоколада, существует вероятность негативного влияния на здоровье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Преимущества шоколада включают:

— Повышение настроения: фенилэтиламин стимулирует выработку гормона радости — серотонина.— Борьба со стрессом: серотонин снижает напряжение и тревожность.— Польза для сердца и сосудов: калий и магний поддерживают нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы.— Улучшение мозговой активности: флавоноиды, содержащиеся в какао-бобах, усиливают кровоток в головном мозге и повышают концентрацию внимания.

Но существуют и риски:

— Аллергические реакции: компоненты шоколада, такие как какао-порошок, орехи и сухофрукты, могут спровоцировать аллергии.— Холестерин: насыщенные жиры способны повышать уровень холестерина в организме.— Ожирение: высокое содержание углеводов и сахаров увеличивает риск набора избыточного веса.

Детям младше трёх лет употребление шоколада противопоказано.

Существует разнообразие сортов шоколада: молочный, тёмный, сливочный и белый. Есть и специально разработанные виды для людей с диабетом, снабжённые соответствующей пометкой.

Маркировка на упаковке должна содержать следующую информацию:

— Название бренда;— Наименование товара и производитель;— Юридический и физический адрес изготовителя;— Данные об экспорте и импорте, а также страна-производитель и происхождение сырья;— Состав и вес нетто;— Дата изготовления;— Срок годности;— Условия хранения;— Подробности о пищевой ценности (количество белков, жиров, углеводов) и калорийности на каждые 100 граммов продукта;— Наличие знака соответствия стандартам ЕАЭС.

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Фото: unsplash (Tamas Pap)