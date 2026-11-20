Его заметили у станции метро "Московская".

У станции метро "Московская" 20 ноября был замечен не совсем обычный электробус. Он был украшен шарами, мягкой игрушкой, а на табло светилась фраза "С днём свадьбы, совет да любовь".

Как отметил читатель Piter.tv, возможно, сегодня играют свадьбу сотрудники транспортной отрасли и электробус было решено использовать в качестве транспорта для гостей.

На момент съемки внутри салона никого не было, кроме воздушных шаров.

На выходных в двух районах Петербурга ограничат движение.

Видео: Piter.tv