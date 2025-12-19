Петербург обновит транспорт еще сотней электробусов МАЗ

Сто электробусов МАЗ усилят маршруты Петербурга в 2026 году.

Власти Санкт-Петербурга планируют вывести на городские линии 100 новых электробусов МАЗ третьего поколения в 2026 году после успешной эксплуатации предыдущей партии техники. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Как сообщили в комитете, решение о расширении парка принято по итогам работы 300 электробусов белорусского производства, ранее поступивших в Колпинский автобусный парк, который в 2026 году отметил 70-летие со дня основания. В процессе сборки машин специалисты из Республики Беларусь отвечали за кузов, электронные системы и программное обеспечение, а российская сторона обеспечивала разработку телематических решений и силовой установки.

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин отметил, что Колпинский парк является современным технологичным предприятием, которое ежедневно обеспечивает перевозки сотен тысяч жителей города и играет важную роль в развитии транспортной системы Санкт-Петербурга. В настоящее время в Колпинском автобусном парке работают более 1,5 тысячи сотрудников, а на балансе предприятия числится 320 единиц подвижного состава. Парк обслуживает 14 маршрутов общественного транспорта, связывающих пять районов города. По итогам 2025 года пассажиропоток на этих маршрутах превысил 37 миллионов человек.

Новые электробусы будут иметь запас автономного хода до 300 километров. Для пассажиров предусмотрены системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, оборудование для безналичной оплаты проезда, мультимедийные экраны, информационные табло и системы видеонаблюдения в салонах.

Фото: Комтранс