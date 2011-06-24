Автобус из Петербурга в Шугозеро снова вышел на линию после перерыва

Возобновлено движение автобуса №869 из Петербурга в поселок Шугозеро.

С 18 сентября возобновил работу автобусный маршрут №869 "Санкт-Петербург – Шугозеро". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Перевозки осуществляются компанией "Сотранс" совместно с Комитетом по транспорту региона. Решение принято после обращений жителей Тихвинского района, которые неоднократно указывали на трудности с транспортной доступностью.

Актуальное расписание движения и действующие тарифы опубликованы на официальном сайте Комитета по транспорту Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 96 % автобусного парка уже соответствует срокам эксплуатации. В городе реализуется стратегия развития транспортного комплекса.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области