В Кронштадте изменены трассы двух автобусов

Речь идет о маршрутах №№1КР и 3КР.

В Кронштадте в связи с невозможностью проезда по Макаровской улице изменены трассы автобусных маршрутов №№1КР и 3КР. Об этом 3 июня сообщил глава районной администрации Андрей Кононов.

Маршрут №1КР в прямом направлении едет по действующей трассе до улицы Зосимова, далее – улица Мартынова и проспект Ленина, в обратном направлении – проспект Ленина, действующая трасса. Автобус №3КР направлен по действующей трассе до улицы Мануильского, далее – Интернациональная улица, Советская улица, проспект Ленина, действующая трасса, в обратном направлении – по действующей трассе до улицы Восстания, далее – проспект Ленина, Советская улица, Интернациональная улица, действующая трасса.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек.

Фото: Telegram / Андрей Кононов