  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кронштадте изменены трассы двух автобусов
Сегодня, 10:42
198
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте изменены трассы двух автобусов

0 0

Речь идет о маршрутах №№1КР и 3КР.

В Кронштадте в связи с невозможностью проезда по Макаровской улице изменены трассы автобусных маршрутов №№1КР и 3КР. Об этом 3 июня сообщил глава районной администрации Андрей Кононов. 

Маршрут №1КР в прямом направлении едет по действующей трассе до улицы Зосимова, далее – улица Мартынова и проспект Ленина, в обратном направлении – проспект Ленина, действующая трасса. Автобус №3КР направлен по действующей трассе до улицы Мануильского, далее – Интернациональная улица, Советская улица, проспект Ленина, действующая трасса, в обратном направлении – по действующей трассе до улицы Восстания, далее – проспект Ленина, Советская улица, Интернациональная улица, действующая трасса. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. 

Фото: Telegram / Андрей Кононов 

Теги: автобусы, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии