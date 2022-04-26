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В Кронштадте появится памятник "Ангелы Мессины"
Сегодня, 9:56
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В Кронштадте появится памятник "Ангелы Мессины"

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Это будет бронзовая скульптурная композиция на гранитном постаменте общей высотой около 4 метров.

В Кронштадте установят памятник "Ангелы Мессины", который увековечит подвиг моряков, спасших жителей итальянского города Мессина после землетрясения в 1908 году. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Скульптура появится в сквере на Тулонской аллее, рядом с часовней церкви Богоявления Господня. Это будет бронзовая композиция на гранитном постаменте общей высотой около 4 метров. Авторами эскизного проекта являются скульптор Василий Вершинин и архитектор Денис Бобылев. 

Инициатор создания памятника и заказчик всех работ – благотворительный фонд "Суворов". Откроют скульптуру 25 июля, в преддверии Дня Военно-морского флота.

Ранее на Piter.TV: ремонт Думской башни обойдется в 1,2 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: кронштадт, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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