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Ремонт Думской башни обойдется в 1,2 млрд рублей
Сегодня, 16:51
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Ремонт Думской башни обойдется в 1,2 млрд рублей

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Окончание работ наметили на ноябрь 2028 года.

В Петербурге планируется отремонтировать Думскую башню, где расположен Центр музыкальной культуры "Чайковский". Этот памятник архитектуры федерального значения хотят отреставрировать во второй раз: в первый поиски подрядчика не обвенчались успехом, пишет Neva.Today 15 июля. 

Учреждение повторно разместило на портале госзакупок конкурс на выполнение работ, в которые входят ремонт и реставрация фасадов, подсветка и устройство греющего кабеля на крыше. А еще приведут в порядок Александровский зал и парадную галерею, вывезут образовавшийся мусор и проведут пусконаладочные работы. 

Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей, итоги конкурса подведут 4 августа. Окончание ремонта наметили на ноябрь 2028 года. 

Ранее на Piter.TV: на Литейном проспекте продолжается реставрация легендарного дома Пеля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: думская башня, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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