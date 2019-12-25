Ремонт Думской башни обойдется в 1,2 млрд рублей

Окончание работ наметили на ноябрь 2028 года.

В Петербурге планируется отремонтировать Думскую башню, где расположен Центр музыкальной культуры "Чайковский". Этот памятник архитектуры федерального значения хотят отреставрировать во второй раз: в первый поиски подрядчика не обвенчались успехом, пишет Neva.Today 15 июля.

Учреждение повторно разместило на портале госзакупок конкурс на выполнение работ, в которые входят ремонт и реставрация фасадов, подсветка и устройство греющего кабеля на крыше. А еще приведут в порядок Александровский зал и парадную галерею, вывезут образовавшийся мусор и проведут пусконаладочные работы.

Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей, итоги конкурса подведут 4 августа. Окончание ремонта наметили на ноябрь 2028 года.

Ранее на Piter.TV: на Литейном проспекте продолжается реставрация легендарного дома Пеля.

Фото: Piter.TV