В Петербурге завершены первые этапы реставрации усадьбы Демидовых

Специалисты уже закончили ремонт Восточного флигеля Главного дома.

В Петербурге подведены итоги первых этапов восстановления ансамбля "Усадьба Демидовых", работы в котором стартовали в августе 2025 года. Комплекс зданий расположен на пересечении переулка Гривцова, Казанской улицы и набережной реки Мойки и включает Главный дом, флигели, Кегельбан и Сад. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Специалисты уже закончили ремонт Восточного флигеля Главного дома. Были восстановлены аварийные перекрытия и исторические интерьеры, заменены инженерные коммуникации и известняковые ступени лестницы. Ключевым этапом стала реставрация светового фонаря на третьем этаже со стороны переулка Гривцова – уникальная конструкция обрела первозданный облик.

В настоящее время рабочие приступают к обновлению фасадов Главного дома, Кегельбана и других флигелей. Планируется отремонтировать кирпичную кладку, вентиляционные трубы, лепной декор и чугунную террасу парадного входа с лестницей. Все утраченные элементы будут воссозданы по историческим образцам во взаимодействии с КГИОП.

Усадьба формировалась на левом берегу Мойки с первой половины XVIII века. Изначально участком владел подполковник Яков Полтев, а при дипломате Андрее Матвееве здесь появился первый деревянный дом. В 1755 году землю купил Григорий Акинфиевич Демидов из рода уральских горнозаводчиков. В 1756–1759 годах был возведен каменный дом с дворовыми флигелями. Авторство проекта приписывают архитектору Савве Чевакинскому. В советское время в главном доме располагалось Управление начальников работ № 421, а в 1988 году здание передали АО "ЭлектроРадиоАвтоматика".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершается трехлетняя программа капремонта домов на Невском проспекте.

Фото: Правительство Петербурга