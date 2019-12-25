В Петербурге завершается трехлетняя программа капремонта домов на Невском проспекте

На сегодняшний день обновлено 54 фасада, из которых 11 являются объектами культурного наследия.

В Петербурге подходит к финалу масштабная трехлетняя программа капитального ремонта многоквартирных домов на главной магистрали города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

По поручению губернатора Александра Беглова в порядок приводятся 87 зданий – такой объем работ на Невском проспекте реализуется впервые. Эти работы способствуют решению задач, поставленных перед регионами национальными проектами "Культура", "Туризм" и "Жильё и городская среда".

На сегодняшний день обновлено 54 фасада, из которых 11 являются объектами культурного наследия. До конца года планируется завершить ремонт еще 17 фасадов, 13 из которых также признаны памятниками архитектуры. Текущая готовность этих объектов составляет 83,8%.

Ранее мы сообщили о том, что трубы Дома Евангелической лютеранской церкви святой Марии перекрасят после жалоб петербуржцев.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга