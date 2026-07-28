Трубы Дома Евангелической лютеранской церкви святой Марии перекрасят после жалоб петербуржцев

В настоящее время ожидаются благоприятные погодные условия для проведения работ.

Петербуржцы обратили внимание на несоответствие исторического облику здания Евангелическо-лютеранской церкви святой Марии, расположенного по адресу: Шведский переулок, дом 1А. Водосточные трубы на главном фасаде были окрашены в ярко-розовый цвет.

Как сообщили "Петербургскому дневнику" в администрации Центрального района, здание находится в управлении ТСЖ. В ведомстве пояснили, что нестандартный колер – это временная мера. В ближайшее время трубы перекрасят в соответствии с утвержденным колерным бланком. В настоящее время ожидаются благоприятные погодные условия для проведения работ, уточнили в районной администрации.

Вопросы к сохранению архитектурного облика города возникают не впервые. Ранее горожане критиковали окраску мансардного этажа бывшего Старо-Александровского рынка на проспекте Бакунина, 5/2, в желтый цвет. Здание является нежилым и сейчас используется как бизнес-центр с коммерческими помещениями.

Фото: Анна Домрачева