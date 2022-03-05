На Литейном проспекте продолжается реставрация легендарного дома Пеля

Работы стартовали в прошлом году, их завершат в 2027-м.

В Петербурге продолжается реставрация фасадов северного и южного флигелей памятника регионального значения "Дом Пеля (Гукасовой) с садами и оградами" на Литейном проспекте. Дворовые корпуса украшают замковые камни с гротескными маскаронами и медальоны с латинскими цитатами Domus propria domus optima и Dies diem docet. Также там есть сад с фонтаном, рассказали в Смольном.

Работы стартовали в прошлом году, их завершат в 2027-м. С южного флигеля частично сняли строительные леса. На восстановление в мастерские отправлены старинные деревянные входные двери, а кованые ограждения балконов реставрируют в кузнице. Фасады здания отличает особое сочетание разных видов штукатурки.

С 1859 года домом владел архитектор Александр Пель, в 1908-м объект приобрел нефтепромышленник Павел Гукасов. В советские времена во дворе проходили концерты и поэтические вечера с участием представителей творческой интеллигенции Ленинграда, в том числе Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Виктора Цоя.

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте завершается капремонт дома Николаева.

Фото: пресс-служба Смольного