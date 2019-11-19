На Невском проспекте завершается капремонт дома Николаева

До 1917 года здание принадлежало купцу, который занимался производством паркета.

В Петербурге на Невском проспекте завершается капитальный ремонт фасадов объекта культурного наследия "Дом А. А. Николаева", выполненного в неорусском стиле. Главными архитектурными акцентами являются массивные кронштейны с химерами.

До 1917 года здание принадлежало купцу Николаеву, который занимался производством паркета. Внизу окна украшены рамками с растительным орнаментом, а окна на четвертом этаже – декоративными элементами в виде кокошников.

Дом украшен уникальными декоративными элементами, и наш долг – сохранить оригинальный характер фасада и его архитектурную выразительность. Строители и реставраторы используют материалы, идентичные историческим. Александр Беглов, губернатор

Уже закончен ремонт кирпичной кладки, восстановлен штукатурный слой, завершаются работы по декору. Ведется подготовка к покраске дома. Общая площадь реставрируемых фасадов – свыше 1 тыс. квадратных метров.

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Фото: пресс-служба Смольного