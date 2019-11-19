  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Невском проспекте завершается капремонт дома Николаева
Сегодня, 11:58
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Невском проспекте завершается капремонт дома Николаева

0 0

До 1917 года здание принадлежало купцу, который занимался производством паркета.

В Петербурге на Невском проспекте завершается капитальный ремонт фасадов объекта культурного наследия "Дом А. А. Николаева", выполненного в неорусском стиле. Главными архитектурными акцентами являются массивные кронштейны с химерами. 

До 1917 года здание принадлежало купцу Николаеву, который занимался производством паркета. Внизу окна украшены рамками с растительным орнаментом, а окна на четвертом этаже – декоративными элементами в виде кокошников. 

Дом украшен уникальными декоративными элементами, и наш долг – сохранить оригинальный характер фасада и его архитектурную выразительность. Строители и реставраторы используют материалы, идентичные историческим. 

Александр Беглов, губернатор 

Уже закончен ремонт кирпичной кладки, восстановлен штукатурный слой, завершаются работы по декору. Ведется подготовка к покраске дома. Общая площадь реставрируемых фасадов – свыше 1 тыс. квадратных метров. 

Ранее мы рассказывали о том, что первый этап реставрации Конюшенного ведомства стартовал в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: невский проспект, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии