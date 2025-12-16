Первый этап реставрации Конюшенного ведомства стартовал в Петербурге

Здание возрождается при участии инвестора в рамках программы "Рубль за метр".

В Петербурге начался первый этап реставрации Конюшенного ведомства. В настоящее время идут противоаварийные работы: это устранение аварийности корпусов, расчистка и отбивка штукатурного слоя, обновление кирпичной кладки, ремонт трещин, а также усиление стен и колонн.

По информации Смольного, проект предусматривает максимально бережное отношение к подлинным элементам памятника. Здание возрождается при участии инвестора в рамках программы "Рубль за метр".

Перед началом работ были проведены историко-архивные исследования. На днях проект получил золотой диплом на IX Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие" в Ростове-на-Дону.

После завершения реставрации центр Петербурга получит новую точку притяжения, где сконцентрируется множество различных городских событийных мероприятий – культурных форумов, кинопоказов, концертов, выставок, гастрономических фестивалей и ярмарок. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что в Царском Селе отреставрировали исторические плотины XVIII века на Верхних прудах.

Фото: пресс-служба Смольного