  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первый этап реставрации Конюшенного ведомства стартовал в Петербурге
Сегодня, 13:15
102
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Первый этап реставрации Конюшенного ведомства стартовал в Петербурге

0 0

Здание возрождается при участии инвестора в рамках программы "Рубль за метр".

В Петербурге начался первый этап реставрации Конюшенного ведомства. В настоящее время идут противоаварийные работы: это устранение аварийности корпусов, расчистка и отбивка штукатурного слоя, обновление кирпичной кладки, ремонт трещин, а также усиление стен и колонн.

По информации Смольного, проект предусматривает максимально бережное отношение к подлинным элементам памятника. Здание возрождается при участии инвестора в рамках программы "Рубль за метр". 

Перед началом работ были проведены историко-архивные исследования. На днях проект получил золотой диплом на IX Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие" в Ростове-на-Дону. 

После завершения реставрации центр Петербурга получит новую точку притяжения, где сконцентрируется множество различных городских событийных мероприятий – культурных форумов, кинопоказов, концертов, выставок, гастрономических фестивалей и ярмарок. 

Александр Беглов, губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что в Царском Селе отреставрировали исторические плотины XVIII века на Верхних прудах. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: конюшенное ведомство, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии