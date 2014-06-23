В Пушкине начали реставрацию Провиантских магазинов

Здание, построенное выдающимся русским зодчим Василием Стасовым в 1819–1822 годах, является объектом культурного наследия федерального значения и ярким образцом стиля русский ампир.

В Пушкине дан старт долгожданному восстановлению комплекса Провиантских магазинов на Красносельском шоссе. Проектная документация на реставрацию памятника архитектуры первой половины XIX века официально согласована, о чем сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Здание, построенное выдающимся русским зодчим Василием Стасовым в 1819–1822 годах, является объектом культурного наследия федерального значения и ярким образцом стиля русский ампир. В годы Великой Отечественной войны комплекс серьезно пострадал, а послевоенное восстановление велось с отступлениями от авторского замысла. Теперь главная задача специалистов – вернуть зданиям их первоначальный облик.

Инвестор проведет масштабные работы: укрепит несущие конструкции, отреставрирует исторические фасады и восстановит знаменитые прусские своды и полуциркульные арки. Проект реализуется в рамках инициативы "Историческая память". Город выстраивает взаимодействие с бизнесом так, чтобы найти баланс между бережным сохранением истории и современным использованием объектов.

После завершения работ в стенах исторического памятника откроется загородный отель на 100 номеров. Инфраструктура комплекса будет включать ресторан авторской кухни, банкетный зал, спа-зону с всесезонным бассейном, тренажерный зал и конференц-холл для деловых мероприятий. Особое внимание планируется уделить комфорту семей с детьми.

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Фото: Правительство Петербурга