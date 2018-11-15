Строительные компании лидируют по задержкам зарплаты в Петербурге

Жалоб на невыплату зарплаты в Петербурге стало больше на треть.

В Петербурге строительные компании вышли на первое место по задержкам заработной платы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила главный специалист отдела по вопросам социально-трудовых отношений комитета по труду и занятости населения Анастасия Гой.

По её словам, с января 2026 года именно строители лидируют по числу жалоб на невыплату зарплаты. Причина — сложная экономическая ситуация и сбои в поставках оборудования. Договоры в этой сфере длительные, и если сроки поставок срываются, то нарушаются и сроки самих контрактов. Организация простаивает, а в простое она обязана платить зарплату. В основном это касается частных компаний.

Жаловаться на задержки стали чаще. За первое полугодие 2026 года в прокуратуру поступило около 4 тыс. обращений против 3 тыс. за аналогичный период прошлого года. При этом инспекция труда в 2026 году помогла получить невыплаченную зарплату 17 тыс. работникам. Добровольно погашено более 1 млрд рублей задолженности.

В Ленинградской области ситуация схожая: долги по зарплате к августу 2026 года сложились в основном в сфере оборонно-промышленного комплекса и строительстве. Около 75% долгов приходятся на рабочие специальности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержаны "лжесиловики", обманувшие женщину и 90-летнего доцента.

Фото: Piter.TV