Первый глубокий лифт для пассажиров может появиться на станции Театральная в метро

Реализация лифтового проекта существенно повысит доступность транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья

На строящейся станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге планируется оборудовать лифт для доставки маломобильных пассажиров непосредственно к платформе на глубине более 50 метров. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на проектную документацию, техническое задание на инженерные изыскания предусматривает проходку шахтного ствола и строительство коридора для маломобильных граждан.

Предполагается двухэтапная схема перемещения: сначала пассажиры спускаются на лифте в подземный вестибюль, а затем — на уровень платформы. В случае реализации проекта это станет первым подобным объектом на станции глубокого заложения в петербургском метрополитене. Существующие лифты работают только на станциях мелкого заложения или обеспечивают доступ исключительно к кассовому залу.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV