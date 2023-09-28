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Первый глубокий лифт для пассажиров может появиться на станции Театральная в метро
Вчера, 21:27
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Первый глубокий лифт для пассажиров может появиться на станции Театральная в метро

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Реализация лифтового проекта существенно повысит доступность транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья

На строящейся станции метро "Театральная" в Санкт-Петербурге планируется оборудовать лифт для доставки маломобильных пассажиров непосредственно к платформе на глубине более 50 метров. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на проектную документацию, техническое задание на инженерные изыскания предусматривает проходку шахтного ствола и строительство коридора для маломобильных граждан.

Предполагается двухэтапная схема перемещения: сначала пассажиры спускаются на лифте в подземный вестибюль, а затем — на уровень платформы. В случае реализации проекта это станет первым подобным объектом на станции глубокого заложения в петербургском метрополитене. Существующие лифты работают только на станциях мелкого заложения или обеспечивают доступ исключительно к кассовому залу.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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