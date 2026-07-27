На Красной улице в Кронштадте завершили реконструкцию освещения

Количество светильников увеличилось более чем вдвое: вместо 20 установили 44 светодиодных фонаря.

На Красной улице в Кронштадте завершена реконструкция наружного освещения. Специалисты ГБУ "Ленсвет" соединили классический стиль чугунных опор с современными инженерными решениями, рассказали в петербургском комитете по энергетике.

Железобетонные опоры заменили на 20 чугунных, благодаря чему новое освещение гармонично вписалось в историческую среду города. Количество светильников увеличилось более чем вдвое: вместо 20 установили 44 светодиодных фонаря. Еще четыре прожектора подсветили памятник герою СССР Василию Жильцову.

В Кронштадте теперь доля светодиодного освещения составляет 87,6%. В этом году закончили реконструкцию освещения на улицах Восстания и Мартынова.

Ранее на Piter.TV: на бульваре Красных Зорь зажглись 74 новых фонаря.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга