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На Красной улице в Кронштадте завершили реконструкцию освещения

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Количество светильников увеличилось более чем вдвое: вместо 20 установили 44 светодиодных фонаря.

На Красной улице в Кронштадте завершена реконструкция наружного освещения. Специалисты ГБУ "Ленсвет" соединили классический стиль чугунных опор с современными инженерными решениями, рассказали в петербургском комитете по энергетике. 

Железобетонные опоры заменили на 20 чугунных, благодаря чему новое освещение гармонично вписалось в историческую среду города. Количество светильников увеличилось более чем вдвое: вместо 20 установили 44 светодиодных фонаря. Еще четыре прожектора подсветили памятник герою СССР Василию Жильцову. 

В Кронштадте теперь доля светодиодного освещения составляет 87,6%. В этом году закончили реконструкцию освещения на улицах Восстания и Мартынова. 

Ранее на Piter.TV: на бульваре Красных Зорь зажглись 74 новых фонаря. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: кронштадт, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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