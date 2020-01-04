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На бульваре Красных Зорь зажглись 74 новых фонаря

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В 2016 году на улице модернизировали только воздушную линию.

На бульваре Красных Зорь в Невском районе Петербурга завершена модернизация наружного освещения. На объекте зажглись 74 новых светодиодных фонаря, рассказали в городском комитете по энергетике 22 июля. 

В 2016 году на улице модернизировали только воздушную линию, заменив ее на более надежный самонесущий изолированный провод. Теперь полностью поменяли устаревшие светильники. 

Бульвар Красных Зорь стал 130-м объектом, где с 2024 года в полном объеме обновили источники света. Он расположен по соседству с четырьмя жилыми кварталами и старинным парком. Также в шаговой доступности находятся детские сады, школа, поликлиника, детская библиотека и общежитие университета. 

Ранее на Piter.TV: модернизация освещения в Сестрорецке проходит с сохранением многовекового дуба. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: бульвар красных зорь, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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