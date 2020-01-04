На бульваре Красных Зорь зажглись 74 новых фонаря

В 2016 году на улице модернизировали только воздушную линию.

На бульваре Красных Зорь в Невском районе Петербурга завершена модернизация наружного освещения. На объекте зажглись 74 новых светодиодных фонаря, рассказали в городском комитете по энергетике 22 июля.

В 2016 году на улице модернизировали только воздушную линию, заменив ее на более надежный самонесущий изолированный провод. Теперь полностью поменяли устаревшие светильники.

Бульвар Красных Зорь стал 130-м объектом, где с 2024 года в полном объеме обновили источники света. Он расположен по соседству с четырьмя жилыми кварталами и старинным парком. Также в шаговой доступности находятся детские сады, школа, поликлиника, детская библиотека и общежитие университета.

Ранее на Piter.TV: модернизация освещения в Сестрорецке проходит с сохранением многовекового дуба.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга