Модернизация освещения в Сестрорецке проходит с сохранением многовекового дуба

По просьбе жителей проект скорректировали.

В Курортном районе Петербурга стартовала масштабная модернизация наружного освещения. До конца октября света станет больше в четырех кварталах Сестрорецка – в микрорайоне, ограниченном Дубковским шоссе, Игрушечным переулком, береговой линией Водосливного канала и улицами Воскова и Мосина. Кроме того, освещение появится в сквере Непокоренных, сообщили в городском комитете по энергетике.

Особое внимание сотрудники "Ленсвета" уделят сохранению 300-летнего дуба на набережной Водосливного канала. По просьбе жителей проект скорректировали: изменена расстановка опор, а все земляные работы рядом с деревом будут выполнять вручную. В микрорайоне заменят 125 натриевых фонарей на 371 светодиодный светильник и установят 308 металлических опор вместо железобетонных.

Ранее мы рассказывали о том, что у Красногвардейской площади завершилась реконструкция наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга