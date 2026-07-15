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Модернизация освещения в Сестрорецке проходит с сохранением многовекового дуба

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По просьбе жителей проект скорректировали.

В Курортном районе Петербурга стартовала масштабная модернизация наружного освещения. До конца октября света станет больше в четырех кварталах Сестрорецка – в микрорайоне, ограниченном Дубковским шоссе, Игрушечным переулком, береговой линией Водосливного канала и улицами Воскова и Мосина. Кроме того, освещение появится в сквере Непокоренных, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Особое внимание сотрудники "Ленсвета" уделят сохранению 300-летнего дуба на набережной Водосливного канала. По просьбе жителей проект скорректировали: изменена расстановка опор, а все земляные работы рядом с деревом будут выполнять вручную. В микрорайоне заменят 125 натриевых фонарей на 371 светодиодный светильник и установят 308 металлических опор вместо железобетонных. 

Ранее мы рассказывали о том, что у Красногвардейской площади завершилась реконструкция наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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