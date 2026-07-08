У Красногвардейской площади завершилась реконструкция наружного освещения

Вместо 16 устаревших фонарей установили 68 современных светильников.

В квартале у Красногвардейской площади завершилась масштабная реконструкция наружного освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" сделали новое более современное освещение во дворах в границах Красногвардейской площади, Большеохтинского и Среднеохтинского проспектов, улицы Конторской, а также Большеохтинского сквера. Число источников света в квартале увеличилось в четыре раза: вместо 16 устаревших фонарей на бетонных опорах установили 68 светильников на 52 металлических конструкциях. Протяжённость новых кабельных линий превысила 2 километра. Все коммуникации проложены под землёй.

Примечательно, что обновление освещения данной локации символично перекликается с историей Северной столицы: 305 лет назад, в 1721 году, Пётр I издал указ о регулярном освещении улиц Петербурга.

Ранее мы также рассказывали, что Петровский остров в Петербурге станет светлее: освещение появится вдоль дороги, которая соединяет Петровский проспект и Ремесленную улицу. Запланированы установка шести опор, монтаж 12 светодиодных светильников и прокладка кабельной линии для электроснабжения.

Видео: СПб ГБУ "Ленсвет"