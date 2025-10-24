На участке Петровского острова появится освещение

Запланированы установка шести опор, монтаж 12 светодиодных светильников и прокладка кабельной линии для электроснабжения.

Петровский остров в Петербурге станет светлее: освещение появится вдоль дороги, которая соединяет Петровский проспект и Ремесленную улицу. Об этом рассказали 7 июля в городском комитете по энергетике.

Запланированы установка шести опор, монтаж 12 светодиодных светильников и прокладка кабельной линии для электроснабжения. Сейчас уже завершается установка опор, стартовала подготовка траншей для прокладки линий электропередачи. Завершат работы в IV квартале текущего года.

Ранее на Piter.TV: на Ушаковском путепроводе обновили почти 60 светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга