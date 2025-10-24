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На участке Петровского острова появится освещение

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Запланированы установка шести опор, монтаж 12 светодиодных светильников и прокладка кабельной линии для электроснабжения.

Петровский остров в Петербурге станет светлее: освещение появится вдоль дороги, которая соединяет Петровский проспект и Ремесленную улицу. Об этом рассказали 7 июля в городском комитете по энергетике. 

Запланированы установка шести опор, монтаж 12 светодиодных светильников и прокладка кабельной линии для электроснабжения. Сейчас уже завершается установка опор, стартовала подготовка траншей для прокладки линий электропередачи. Завершат работы в IV квартале текущего года. 

Ранее на Piter.TV: на Ушаковском путепроводе обновили почти 60 светильников. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, петровский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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