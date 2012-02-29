На Ушаковском путепроводе обновили почти 60 светильников

Теперь дорожные знаки и разметки стали более четкими для водителей.

В Петербурге на Ушаковском путепроводе завершили модернизацию наружного освещения. Объект связывает Выборгский и Приморский районы, рассказали в городском комитете по энергетике.

Специалисты ГБУ "Ленсвет" демонтировали 57 светильников старого образца и заменили их на энергоэффективные светодиодные аналоги. Кроме того, обновление коснулось подвесных фонарей под эстакадой. Теперь дорожные знаки и разметки стали более четкими для водителей.

В рамках программы благоустройства ПАО "Газпром" в 2024-2025 годах были реализованы десятки востребованных проектов. В частности, заменили светильники на Кирочной улице, улице Рубинштейна, проспекте Чернышевского, набережной реки Фонтанки и Сампсониевском мосту.

Ранее на Piter.TV: на Ключевой улице завершили модернизацию системы наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга