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На Ушаковском путепроводе обновили почти 60 светильников

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Теперь дорожные знаки и разметки стали более четкими для водителей.

В Петербурге на Ушаковском путепроводе завершили модернизацию наружного освещения. Объект связывает Выборгский и Приморский районы, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Специалисты ГБУ "Ленсвет" демонтировали 57 светильников старого образца и заменили их на энергоэффективные светодиодные аналоги. Кроме того, обновление коснулось подвесных фонарей под эстакадой. Теперь дорожные знаки и разметки стали более четкими для водителей. 

В рамках программы благоустройства ПАО "Газпром" в 2024-2025 годах были реализованы десятки востребованных проектов. В частности, заменили светильники на Кирочной улице, улице Рубинштейна, проспекте Чернышевского, набережной реки Фонтанки и Сампсониевском мосту. 

Ранее на Piter.TV: на Ключевой улице завершили модернизацию системы наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, ушаковский путепровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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