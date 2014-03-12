На Ключевой улице завершили модернизацию системы наружного освещения

В рамках работ специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" не только заменили устаревшее оборудование, но и пересмотрели схему размещения опор.

В Калининском районе Петербурга рядом с парком имени Академика Сахарова завершена модернизация системы наружного освещения на Ключевой улице. Как сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, этот объект стал 290-м по счёту, очистившим городское небо от воздушных проводов.

В рамках работ специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" не только заменили устаревшее оборудование, но и пересмотрели схему размещения опор. Теперь опоры освещения перенесены на противоположную сторону улицы, что повысило безопасность и удобство для жителей. На нечётной стороне Ключевой улицы расположено 15 жилых домов, тротуар, активно используемый местными жителями, а также персонал подстанции скорой помощи и сотрудники офисов и торгового центра.

Техническое обновление позволило увеличить количество источников света в 2,6 раза. Вместо старых 16 натриевых фонарей были установлены современные 43 светодиодных светильника, обеспечивающих более качественное и экономичное освещение.

Стоит отметить, что за последние пять лет в Петербурге в рамках программы модернизации было убрано под землю 833 километра линий наружного освещения. Эта протяженность превышает расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Костюшко установили 30 новых фонарей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга