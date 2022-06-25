На улице Костюшко установили 30 новых фонарей

Ранее тротуар оставался тёмным, так как свет от фонарей, расположенных на проезжей части, не доходил до него из-за разросшейся растительности.

В Московском районе Петербурга завершены работы по улучшению освещения на улице Костюшко. По поручению вице-губернатора Сергея Кропачева специалисты "Ленсвета" установили 30 новых светодиодных светильников вдоль пешеходной зоны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Решение о необходимости работ было принято после обращения местного жителя во время прямой линии с вице-губернатором в ноябре 2025 года. Дополнительный свет появился на участке от дома №16 до дома №98, который активно используется пешеходами, включая детей, школьников и пожилых людей.

Ранее тротуар оставался тёмным, так как свет от фонарей, расположенных на проезжей части, не доходил до него из-за разросшейся растительности. Для решения проблемы специалисты смонтировали металлические консоли на существующие опоры и оборудовали их современными энергоэффективными светильниками мощностью 40 Вт.

Стоит отметить, что наружное освещение на улице Костюшко было построено ещё в 1964 году. Последняя масштабная реконструкция системы проводилась в 2014 году, а в 2021 году старые натриевые лампы были заменены на светодиодные.

Ранее мы сообщили о том, что на Сызранской улице установили двустороннее освещение.

Фото: Правительство Петербурга