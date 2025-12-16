На Сызранской улице установили двустороннее освещение

Специалистами было установлено 38 новых опор и смонтировано 83 светодиодных светильника.

В Московском районе Петербурга завершена масштабная модернизация системы наружного освещения. На Сызранской улице, где фонари не обновлялись почти 40 лет, СПб ГБУ "Ленсвет" создал современную световую среду. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Специалистами было установлено 38 новых опор и смонтировано 83 светодиодных светильника. Для обеспечения надёжности все коммуникации убраны под землю – специалисты проложили около 3,3 км кабельных линий. Особое внимание уделено безопасности пешеходов: переходы выделены контрастным светом.

Ключевым отличием нового освещения является его расположение. Если раньше фонари стояли только по одной стороне улицы (чётной), то теперь реализована концепция двустороннего освещения магистрали. Это позволило равномерно осветить как проезжую часть, так и тротуары, что особенно важно для района, где расположены образовательные учреждения, включая Колледж технологий лесного комплекса.

Благодаря использованию энергоэффективного оборудования количество источников света увеличилось почти втрое, но при этом общее энергопотребление объекта снизилось на 11%.

Ранее мы сообщили о том, что масштабная реконструкция систем уличного освещения началась в Металлострое.

Фото: Правительство Петербурга