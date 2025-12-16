Масштабная реконструкция систем уличного освещения началась в Металлострое

Проект предусматривает полную замену устаревшего оборудования, смонтированного 20–30 лет назад.

В посёлке Металлострой стартовала масштабная реконструкция систем уличного освещения. Работы ведутся сразу в трёх жилых кварталах, расположенных в границах Центральной и Железнодорожной улиц, улицы Богайчука и Петрозаводского шоссе, сообщили в пресс-службе городского Комитета по энергетике.

Проект предусматривает полную замену устаревшего оборудования, смонтированного 20–30 лет назад. Вместо 82 старых фонарей будет установлено 454 современных светодиодных светильника на 350 новых металлических опорах. Это позволит увеличить количество источников света в 5,5 раза. Завершить все работы планируется в 2027 году.

В рамках проекта также будет модернизировано освещение стадиона "Искра", по периметру которого установят десять мощных прожекторов. Для подключения нового оборудования под землёй проложат 17 километров сетей.

В комитете отметили, что это часть более масштабной программы. В конце прошлого года современное освещение уже получили семь кварталов района. В текущем году реконструкцию планируется завершить ещё в двух микрорайонах, а также построить освещение в двух кварталах Колпино.

Ранее в Невском районе завершили прокладку временных сетей для масштабной реконструкции тепломагистрали "Пороховская".

Видео: Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга