В Невском районе завершили прокладку временных сетей для масштабной реконструкции тепломагистрали "Пороховская"

Речь идёт о ветке 1980 года постройки, которая из-за высокой степени износа за последние пять лет дала 55 технологических сбоев.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" закончило монтаж временных трубопроводов, необходимый для замены изношенного участка тепломагистрали "Пороховская". Работы стартовали в марте и позволили обеспечить бесперебойную подачу тепла 300 тысячам жителей Петербурга и Ленобласти на время основного ремонта. Как сообщили в Комитете по энергетике, временная сеть протяжённостью порядка 1580 метров была проложена на проспекте Большевиков. Теперь специалисты приступают к замене самого проблемного участка магистрали общей длиной 5450 метров.

Речь идёт о ветке 1980 года постройки, которая из-за высокой степени износа за последние пять лет дала 55 технологических сбоев. Новый трубопровод пройдёт вдоль границы Всеволожского района и Петербурга с пересечением железнодорожного пути станции Нева и далее до улицы Дыбенко. После завершения работ надёжным теплоснабжением будут обеспечены 909 зданий, включая 593 жилых дома, а также социальные объекты – детские сады и больницы.

Стоит отметить, что обновление инфраструктуры ведётся комплексно: в Невском районе разрабатываются проекты по замене более 87 км труб, а в Красногвардейском – проектируются работы на 24,5 км сетей и реконструируется свыше 14 км действующих теплопроводов.

Ранее мы сообщили о том, что работы по техническому перевооружению котельной ведутся в Финском переулке.

Фото: Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга