Пропавший в Сестрорецке пенсионер найден живым

В настоящее время информация о состоянии петербуржца уточняется.

В Петербурге нашли пенсионера, который пропал в Сестрорецке накануне, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда "Северо-Запад" 24 июля.

Мужчину 69 лет начала искать дочь, пишет 78.ru. Женщина обратилась в полицию и к добровольцам. Ее отец вышел из больницы и затем исчез в районе улицы Володарского. В настоящее время информация о состоянии петербуржца уточняется.

Ранее на Piter.TV: полицейские установили местонахождение пропавшей на Гатчинском шоссе в Красном Селе шестилетней девочки. Ребенок самостоятельно вернулся домой еще 21 июля. По предварительным данным, все это время она гостила у знакомых. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"