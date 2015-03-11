Глава администрации Кронштадтского района подвел итоги Дня ВМФ и анонсировал благоустройство Петровского парка

Ключевым событием стало торжественное открытие монумента "Ангелы Мессины" в сквере на Тулонской аллее.

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов в прямом эфире подвел итоги празднования ДНЯ ВМФ в интервью изданию "Петербургский дневник". Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что город морской славы является центром сохранения исторической памяти.

Ключевым событием стало торжественное открытие монумента "Ангелы Мессины" в сквере на Тулонской аллее. Памятник посвящен подвигу русских моряков, которые в 1908 году спасали жителей итальянского города после разрушительного землетрясения. Чин освящения скульптуры совершил архимандрит Алексий (Ганьжин). Кононов особо поблагодарил благотворительный фонд "Суворов", профинансировавший проект.

Говоря о сохранении наследия, глава района сообщил о старте реставрации Офицерского моста. Долгое время работы откладывались из-за отсутствия юридического собственника объекта, но теперь мост закреплен за городом. Заключен контракт на предпроектные работы, определены участки набережной Обводного канала для размещения конструкций.

Также в рамках программы создания "зеленого каркаса" Петербурга начнется масштабное обновление Петровского парка, где заменят садово-парковую мебель и высадят новые цветники.

Почти 10 тыс. открыток: "Морская почта" в Кронштадте подвела итоги.

Фото: предоставлено администрацией Кронштадтского района