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Объем выбросов в атмосферу Петербурга сократился на 26 тыс. тонн
Сегодня, 14:59
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Объем выбросов в атмосферу Петербурга сократился на 26 тыс. тонн

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Показателя удалось достичь в том числе из-за перехода на альтернативное топливо.

В интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что выбросы в атмосферу сократились на 26 тыс. тонн. По его словам, показателя удалось достичь в том числе из-за перехода на альтернативное топливо. 

Практически ликвидировали котельные на угле и мазуте, осталось пять ведомственных, принадлежащих Минобороны и другим федеральным структурам. Помогаем им перейти на альтернативное топливо.

Александр Беглов, губернатор 

Кроме того, в будущем планируется перевести на газомоторное топливо и электричество такси и почти всю коммунальную технику. Следующий этап – электрификация судов, которые ходят по рекам и каналам. 

Ранее на Piter.TV: Дрозденко прокомментировал снижение уровня воды в Ладожском озере. 

Фото: Piter.TV 

Теги: воздух, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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