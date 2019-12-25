Объем выбросов в атмосферу Петербурга сократился на 26 тыс. тонн

Показателя удалось достичь в том числе из-за перехода на альтернативное топливо.

В интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что выбросы в атмосферу сократились на 26 тыс. тонн. По его словам, показателя удалось достичь в том числе из-за перехода на альтернативное топливо.

Практически ликвидировали котельные на угле и мазуте, осталось пять ведомственных, принадлежащих Минобороны и другим федеральным структурам. Помогаем им перейти на альтернативное топливо. Александр Беглов, губернатор

Кроме того, в будущем планируется перевести на газомоторное топливо и электричество такси и почти всю коммунальную технику. Следующий этап – электрификация судов, которые ходят по рекам и каналам.

Ранее на Piter.TV: Дрозденко прокомментировал снижение уровня воды в Ладожском озере.

Фото: Piter.TV