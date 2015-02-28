В Петербурге 96 % автобусного парка уже соответствует срокам эксплуатации

Городской автобусный парк Петербурга обновлен быстрее федеральных планов.

В Санкт-Петербурге 96 % автобусного парка соответствуют нормативному сроку эксплуатации. Этот показатель значительно превышает федеральный целевой ориентир в 85 %, установленный для городов России к 2030 году. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

За последние годы в Северной столице закуплено свыше 2800 автобусов нового поколения. Средний возраст этих машин не превышает 4 лет. Транспорт соответствует современным экологическим требованиям.

В городе реализуется стратегия развития транспортного комплекса. В нее входит разработка единой технической политики, проведение научно-технических советов с привлечением экспертов, формирование новых технических требований и тестирование моделей с учетом особенностей уличной сети Петербурга.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что ключевая задача — надежное транспортное обслуживание населения, поэтому особое внимание уделяется испытанию новых моделей перед массовым вводом в эксплуатацию.

Также сегодня в Ленобласти на Южном шоссе столкнулись Toyota Land Cruiser и рейсовый автобус.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга