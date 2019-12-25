  1. Главная
В Приморском районе построят автобусный парк на 400 машин
Сегодня, 15:22
В настоящее время идет проектирование объекта, он появится в производственной зоне "Каменка".

В Приморском районе Петербурга планируется строительство автобусного парка в рамках приоритетного проекта "Удобный общественный транспорт". Об этом сообщили в Смольном 2 октября. 

В настоящее время идет проектирование объекта, он появится в производственной зоне "Каменка" и разгрузит действующие автопарки. Парк рассчитан на 400 машин, половина из них будет работать на компримированном природном газе. 

Площадь составит 120 тыс. "квадратов", в рамках проекта обустроят производственные площадки и создадут подъездные пути. Работы хотят завершить до конца следующего года, на проектирование выделили 175 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что автобус из Петербурга в Шугозеро снова вышел на линию после перерыва. 

Фото: пресс-служба Смольного 

