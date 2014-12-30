Новый автобусный парк "Гаражный" успешно начал работу в Петербурге

В штатном режиме на городские маршруты были отправлены 96 автобусов.

В Петербурге состоялся первый рабочий запуск нового автобусного парка на Гаражном проезде. Как сообщили в НТА, утром в штатном режиме был проведён массовый выпуск техники на городские маршруты, что стало серьёзной проверкой готовности предприятия.

К 8 утра из парка на Гаражном на маршруты вовремя выехали 96 машин — по автобусу каждые 1,5–2 минуты. Вся техника прошла обязательный предрейсовый контроль. Парк оснащён современной инфраструктурой: просторной диспетчерской, медкабинетом с телемедицинскими комплексами для проверки водителей и тёплыми ремонтными цехами. На первом этапе здесь будут обслуживать 180 автобусов разного класса, а впоследствии их количество планируется увеличить до 400 единиц.

Территория парка ранее была разделена между многочисленными арендаторами. Для создания современного предприятия потребовался масштабный ремонт цехов и бытовых помещений с акцентом на комфорт сотрудников и цифровизацию процессов. В ближайшее время на площадке будут достроены современная мойка для автобусов и завершена наружная отделка.

Как заявили в НТА, парк на Гаражном должен стать флагманским, образцовым предприятием. Общий объём инвестиций в его создание превысил 600 миллионов рублей. Техника из нового парка будет ежедневно работать на маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

