Водитель легковушки заплатит за бой с автобусом на улице Руставели

Мужчина ввязался в спор с водителем общественного транспорта и разбил стекло.

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 43-летнего жителя города, подозреваемого в умышленном повреждении пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 16 декабря на улице Руставели. По данным ведомства, между водителями автобуса и легкового автомобиля возник дорожный конфликт. В ходе ссоры пассажир легковушки нанёс удар кулаком по левому боковому стеклу кабины автобуса марки "ЛиАЗ", полностью разбив его. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

В результате действий вандала материальный ущерб составил более 61 тысячу рублей. К счастью, обошлось без пострадавших. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний петербуржец. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде обязательства о явке.

