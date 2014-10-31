На проспекте Ветеранов водитель распылил газовый баллончик во время драки

Конфликт между двумя автомобилистами перерос в потасовку.

Накануне, 1 мая, в полицию Красносельского района поступило сообщение о драке у жилого дома на проспекте Ветеранов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место сотрудники установили, что дорожный конфликт произошёл между 34-летним и 47-летним мужчинами. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе потасовки один из участников получил удары, после чего его оппонент распылил газовый баллончик и скрылся.

Пострадавший был госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Полицейские по горячим следам задержали зачинщика. Им оказался 47-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что двое молодых людей дважды ограбили одного и того же петербуржца.

Фото: Piter.TV