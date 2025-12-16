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Дорожный конфликт на Мурманском шоссе закончился стрельбой
Сегодня, 13:12
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Дорожный конфликт на Мурманском шоссе закончился стрельбой

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожного конфликта в Ленинградской области, который завершился стрельбой. Как сообщили в МВД России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В полицию Всеволожского района 9 июня от жителя Смоленской области поступила информация о том, что во время движения на автомобиле Volvo по Мурманскому шоссе он повздорил с водителем Lixiang. Последний осуществил несколько выстрелов в сторону заявителя и скрылся. 

В тот же день 52-летнего злоумышленника поймали. По словам задержанного, травматический пистолет был применен лишь после того, как оппонент ударил его монтировкой. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Бугров открыл стрельбу на шашлыках в Мурино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожный конфликт, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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