Дорожный конфликт на Мурманском шоссе закончился стрельбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожного конфликта в Ленинградской области, который завершился стрельбой. Как сообщили в МВД России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Всеволожского района 9 июня от жителя Смоленской области поступила информация о том, что во время движения на автомобиле Volvo по Мурманскому шоссе он повздорил с водителем Lixiang. Последний осуществил несколько выстрелов в сторону заявителя и скрылся.

В тот же день 52-летнего злоумышленника поймали. По словам задержанного, травматический пистолет был применен лишь после того, как оппонент ударил его монтировкой. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Бугров открыл стрельбу на шашлыках в Мурино.

Фото: Piter.TV