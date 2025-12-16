Житель Бугров открыл стрельбу на шашлыках в Мурино

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Ленинградской области задержала мужчину, который открыл стрельбу на отдыхе в Мурино. Об этом сообщили в МВД России.

Вечером 7 июня на Графской улице отдыхала компания из нескольких человек. Один из них выстрелил из пистолета в воздух. На месте правоохранители Всеволожского района поймали 40-летнего жителя Бугров. У него изъяли сигнальный пистолет с четырьмя патронами в обойме. В результате хулиганской выходки никто не пострадал.

Стрелка доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском районе мужчина устроил пьяную ссору со стрельбой из-за дамы.

Фото: Piter.TV