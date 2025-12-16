В Московском районе мужчина устроил пьяную ссору со стрельбой из-за дамы

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 7 июня в Московском районе Петербурга произошёл конфликт с применением оружия. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, около 1:00 в полицию поступило сообщение о драке у дома № 12, корпус 1 по 5-му Предпортовому проезду.

На месте происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 41-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, он выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону двух других нетрезвых мужчин 25 и 42 лет и 40-летней женщины. Причиной ссоры стал личный конфликт, возникший из-за дамы.

Все участники инцидента были доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, заявления от фигурантов не поступали. Изъятое аэрозольное устройство отправлено на экспертизу, при этом установлено, что задержанный не является его владельцем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан пособник мошенников, вынесший из квартиры ценности на 935 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV