Полиция Петербурга пресекла нелегальный оборот свыше 500 млн рублей

Сотрудники МВД ликвидировали центр по обналичиванию денег. Участники схемы брали комиссию около 12 процентов. Организатор помещён под домашний арест.

В Санкт-Петербурге полицейские остановили деятельность центра, занимавшегося незаконным обналичиванием средств. Как сообщила 11 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк, криминальный оборот организации превысил 500 млн рублей.

Злоумышленники предоставляли клиентам услуги по выводу и переводу денег, получая за это комиссию около 12 процентов от суммы. Задержаны предполагаемый организатор схемы, являющийся учредителем коммерческих фирм, его соорганизатор, а также два сообщника, которые искали клиентов и занимались движением наличности.

При обысках правоохранители изъяли банковские карты, печати подставных организаций, компьютеры и мобильные телефоны. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Организатор находится под домашним арестом.

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