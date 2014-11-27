Двое молодых людей дважды ограбили одного и того же петербуржца

Первое нападение произошло в декабре 2025 года во Всеволожском районе, второе — в конце апреля на набережной Фонтанки.

В полицию Адмиралтейского района обратился 22-летний молодой человек с заявлением о двух разбойных нападениях. Первое произошло 28 декабря 2025 года ночью в лесополосе Всеволожского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тогда двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали у заявителя iPhone 16 Pro Max и 40 тысяч рублей наличными. Второе нападение случилось 29 апреля около 03:40 у дома 90 по набережной реки Фонтанки. Злоумышленники нанесли пострадавшему ножевое ранение в область бедра и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили мобильный телефон.

30 апреля в 14:30 сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух 19-летних подозреваемых в доме 3 по Ушаковской набережной. Оперативники изъяли телефон Realme, нож и пневматический пистолет. По предварительным данным, мотивом преступлений послужил долг, который взял у молодых людей товарищ заявителя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

