Курортный район Петербурга лидирует по числу укусов клещей за неделю

С 4 по 10 июня в Петербурге и Ленобласти от клещей пострадали 1039 человек. Чаще всего присасывания происходили в Ленинградской области, в городе лидирует Курортный район.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 4 по 10 июня клещи покусали 1039 местных жителей. Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что 60,2 процента обращений поступило в клиники Петербурга, 39,8 процента — в медицинские учреждения области.

В 75,6 процента случаев присасывание клеща произошло в Ленинградской области, в 10,6 процента — в самом Петербурге. Остальные случаи зафиксированы в других регионах страны или за пределами Российской Федерации.

На прошлой неделе в Петербурге чаще всего клещи атаковали жителей Курортного, Выборгского, Приморского и Московского районов. В Ленинградской области наиболее неблагополучными оказались Тихвинский, Всеволожский и Приозерский районы.

В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 85 тысяч жителей Петербурга и более 49 тысяч жителей Ленинградской области.

Ранее сообщалось, когда вакцинироваться и как действовать при укусе.

Фото: Piter.TV/Recraft AI