По его словам, российские туристы будут самыми приоритетными на северокорейском курорте.

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал депутатам Госдумы съездить на курорт в Северную Корею. Об этом он заявил на "правительственном часе" в Госдуме.

По словам Лаврова, он был в Пхеньяне в прошлом году и посетил новый курорт Вонсан. Глава МИД порекомендовал всем посетить это место. Он также добавил, что российские туристы будут самыми приоритетными на северокорейском курорте.

Великолепное море, великолепные условия. И Пхеньян вот за последние года три-четыре, что я там бываю, он становится все лучше и лучше. Строятся новые микрорайоны, все чисто, все красиво. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия хранит "вежливое молчание" по контактам в ОАЭ.

Видео: Госдума России