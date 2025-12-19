Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал депутатам Госдумы съездить на курорт в Северную Корею. Об этом он заявил на "правительственном часе" в Госдуме.
По словам Лаврова, он был в Пхеньяне в прошлом году и посетил новый курорт Вонсан. Глава МИД порекомендовал всем посетить это место. Он также добавил, что российские туристы будут самыми приоритетными на северокорейском курорте.
Великолепное море, великолепные условия. И Пхеньян вот за последние года три-четыре, что я там бываю, он становится все лучше и лучше. Строятся новые микрорайоны, все чисто, все красиво.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что Россия хранит "вежливое молчание" по контактам в ОАЭ.
Видео: Госдума России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все